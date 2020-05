Omrop TIP: De fuotballerkes út Amsterdam by Fryslân DOK

Yn de oarlochsjierren waard der noch fuotballe yn Nederlân, mar yn de simmer fan 1944 kaam dêr in ein oan. It suden fan ús lân wie befrijd, it Noarden noch beset en dêr waard fochten. Amsterdam rekke isolearre fan de bûtenwrâld en der wie in grut tekoart oan iten.

VV Heerenveen hie kunde oan de fuotbalklups Ajax, DWS, Blauw Wit en De Volewijckers yn Amsterdam. It bestjoer naam it beslút om jonge fuotballers nei Fryslân te heljen. Dy Hongerwinter fan '44-'45 wennen 86 jonges by gastfamyljes op It Hearrenfean en yn Oranjewâld.