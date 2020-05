Danny Noppert komt ien leg tekoart foar twadde faze PDC Home Tour

By de PDC Home Tour komme eltse jûn fjouwer profs yn aksje yn in groepsfaze. Sy nimme it tsjin elkoar op en de winners fan elke jûn komme elkoar oan de ein fan it toernoai wer tsjin.

De darters spylje harren wedstriden thús. Sy moatte dêrfoar in kamera op it dartboerd rjochtsje, soargje foar goeie ferljochting en in kreas dartboerd. Troch yn te beljen op spesjale software, komme se yn kontakt mei harren tsjinstanners.