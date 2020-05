FIDEO: Jonge Cambuurfans sjogge nei koart pleit

Yn de rjochtbank fan Utrecht stie freedtemoarn it koart pleit fan fuotbalklups SC Cambuur en De Graafschap tsjin it fuotbalbûn KNVB op it programma. In rjochtsaak dy't thús, fia in livestream, te sjen wie. Dat waard troch in soad Cambuursupporters manmachtich dien. Ek de 11-jierrige Lars en syn 13-jierrige sus Brigitte seagen op de laptop mei, yn de hoop dat Cambuur dochs noch promovearret.

It Jeugdjournaal seach freedtemoarn by Lars en Brigitte mei nei de rjochtsaak: