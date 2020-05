Coronaproof-speurtocht foar bern yn Drachten

Se sette sa'n hûndert húshâldingen op in dei oan it wurk: twa froulju út Drachten hawwe yn gearwurking mei in tal ûndernimmers in speurtocht troch it Drachtster sintrum organisearre. Coronaproof. De gemeente sjocht it neffens de froulju net as evenemint en dus kinne de bern speure.