Boere-organisaasje LTO stapt út Landbouw Collectief

Binnen it lânboukollektyf, dat út trettjin lânbou-organisaasjes bestiet, kaam de LTO meardere kearen yn botsing mei Farmers Defense Force (ferdigeningsfront foar de boeren), dat in folle hurdere opstelling kiest yn de stikstofpetearen.

"Wel willen we blijven samenwerken met alle partijen die constructief en op basis van gelijke doelen en waarden zich inzetten op het stikstofdossier", sa stiet yn de brief, dy't yn besit is fan Boerderij.

Tefolle diskusje

Neffens de LTO binne de resultaten fan de mienskiplike lobby net wat de organisaasje hope hie. Der hat ek tefolle diskusje west binnen it kollektyf om op deselde wize troch te gean. Wat de organisaasje oanbelanget geane de trettjin partijen fierder mei in lossere en mear ynformele gearwurking.

"Het gaat niet werken om de diversiteit aan organisaties in één keurslijf te persen. Wij zijn ervan overtuigd dat in een dergelijke samenwerking iedere organisatie optimaal zijn eigen rol kan vervullen binnen de agrarische belangenbehartiging", sa falt yn de brief te lêzen.