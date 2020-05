Ek op de boaten fan Wagenborg en Doeksen moatte reizgers mûlkapkes op

Reizgers binne sels ferantwurdlik foar it keapjen of meitsjen fan in mûlkapke, lykas yn it oare iepenbier ferfier.

Wagenborg begjint op 1 juny wer mei de gewoane tsjinstregeling tusken Holwert en It Amelân. Dy nei Skiermûntseach bliuwt neffens de basisregeling. As it nedich is kin Wagenborg ekstra ôffearten ynsette. Hoe't it mei de sneltsjinst tusken Lauwerseach en Skiermûntseach komt, is noch net dúdlik. Dat jildt ek foar de wettertaksy's.

Kaarten allinne by terminal

Foar de boaten jildt ek dat de kapasiteit werombrocht is nei 40 persint. Dêrom binne kaarten foar persoanen, fytsen en motoaren tydlik allinne te krijen by de terminal, foar it fertrek.