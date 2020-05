Ielstichting Dupan set wer hûnderttûzenen glêsieltsjes út yn Fryslân

Yn Fryslân, Súd-Hollân en Seelân wurde dizze moanne yn totaal 550.000 glêsieltsjes útset. It projekt wurdt mei mooglik makke troch it ministearje fan fiskerij. As de jonge ieltsjes folwoeksen wurden binne, kinne se wer frijút nei de Sargassosee swimme om dêr wer foar neiteam te soargjen.