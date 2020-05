Cambuur-direkteur optimistysk nei koart pleit: "Ik heb er een goed gevoel bij"

De advokaat fan de KNVB, Harro Knijff, stiet fansels noch hieltyd efter it beslút dat it bûn naam hat. "Er is hier geen sprake van een reguliere competitie, althans niet het einde daarvan. Dat vinden we allemaal heel naar en vervelend. Er is hier dus sprake van een onvoorziene omstandigheid. Dan is volgens de reglementen aan het bestuur Betaald Voetbal om een besluit te nemen en die heft dit besluit genomen", seit Knijff.

Ek Knijff wol net yngean op de kânsen fan syn kliïnt. "Ik vind dat je daar niet voorspellingen over moet doen. Dat hoort niet. Het is nu aan de rechter."

"Dat is gek"

De persoanen dy't ferantwurdlik wienen foar it beslút fan de KNVB, Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux, wienen ta fernuvering fan De Graaf freed net oanwêzich by it koart pleit. "Ik vind dat gek. Punt. Ik ga daar verder niet zoveel over zeggen, maar we hebben met elkaar issue en dat ga je aan met elkaar. Dan vind ik dat je er allemaal moet zijn", sa seit De Graaf.

De útspraak fan it koart pleit is foarearst op 14 maaie.