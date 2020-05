Sporter fan de Wike: Paula Boonstra

Paula Boonstra is thús, by har heit en mem yn Gytsjerk. Lykas safolle topsporters op dit stuit net by harren klup of trainingslokaasje binne. Boonstra follybalde de lêste twa jier yn Beveren. Mei de klup Asterix Avo Volley waard se ferline jier kampioen. Dit jier stiene sy wer earste. De play-offs om de nasjonale titel soene hast begjinne. Doe kaam der ynienen in ein oan it seizoen.

"Ik heb niet eens echt afscheid kunnen nemen. Dat is best raar, want ik heb nu ook een andere club. Het is wel echt vervelend dat je zo ver bent gekomen tijdens het seizoen en het dan niet af kunt maken." Sy pakte daalks nei de beslissing dat it seizoen net útspile wurde soe har spullen en gie werom nei Nederlân. "Ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb, want in België mag je echt helemaal niks." Se wenne yn de studintestêd Leuven. "Veel speelsters studeren daar." Se trainden dêr ek, mar in oere fierderop spilen se harren wedstriden yn Beveren.

Suksesfolle jierren yn België

Boonstra waard ferline jier kampioen en ek dit jier seach it der goed út. "We speelden Europees ook goed. Ik ben blij dat ik de stap naar de Belgische competitie gemaakt heb." It nivo yn België is krekt efker wat heger as yn Nederlân, dêr't se spile by VC Snits. "Het is hier allemaal net iets professioneler. We trainen hier meer. Vooral de topclubs zijn qua niveau wel een stapje hoger dan in Nederland. Ik was wel benieuwd of ik dit niveau aan kon." Dat slagge, want nei twa jier giet se no wer in stap heger.