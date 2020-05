Fideodeiboek: "In één zo'n bed moest soms wel een hele familie slapen"

It is maaiefakânsje en de famylje Lont giet mei de bern nei Kamp Westerbork. Der is in soad ticht, mar se meie der noch wol gewoan rûn rinne. Foaral Rixt fan tsien jier wol dit al hiel lang en fynt it ynteressant om te sjen wêr't de minsken slepten yn it kamp.