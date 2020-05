Undersyk nei effekt minder toeristen op Waadnatuer

Minder drokte op it eilân smyt ek kânsen op foar minsken dy't sljocht binne op it besjen en it fotografearjen fan fûgels, lykas Jesse Sinnema: "Justerjûn hie ik in hoarnûle dy't by de jachthaven oan it jeien wie om 20.30 oere. Gewoanwei sjochtst dat folle letter, as it tsjuster is." Hy tinkt dat dat komt om't de haven sa goed as leech is.

Yn de Westerplasse tsjinoer de fûgelhutte is no in leppelbek oan it brieden. Gewoanwei sitte sy net sa tichteby, mar oft dat komt trochdat it rêstiger is, doart boskwachter Cyntha Borras fan Natuurmonumenten net te sizzen. Wol hat de natuerbehearder frege om it ûndersyk dat him benammen rjochtet op de westkant fan it eilân. "We weten dat daar vroeger strandplevieren te vinden waren en die broeden er al jaren niet meer en we weten niet waarom. Misschien speelt verstoring daarbij een rol."

Berskerming

Op it stuit sit der in lytse briedkoloanje ûnwaarsfûgels. Dat jout oan dat it gebiet wol potinsje hat. Mar Romke Kleefstra fan Sovon Vogelonderzoek wol ek net te optimistysk wêze. "Om't it dûkelmantsje sa troch de jierren hinne sa'n seldsume fûgel wurden is, stiet der net in hiele batterij dûkelmantsjes klear om de westkant fan Skiermûntseach te besetten. It is ôfwachtsjen oft der überhaupt wat op komt."

En as soks wol bart, hat dat konsekwinsjes. Borras: "Dat betekent niet meteen het afsluiten van een gebied, maar we zullen zeker actie ondernemen en misschien tijdelijk een plekje beperken waar mensen niet mogen komen. En er voor zorgen dat er geen loslopende honden bij nesten kunnen komen. Misschien komt er ook beter toezicht."