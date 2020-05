LIVE: Koart pleit SC Cambuur tsjin de KNVB

Cambuur wie koprinner yn de earste difyzje, doe't de kompetysje fanwegen it coronafirus ôfbrutsen waard. Nei in rûnfraach by de klups yn it betelle fuotbal besleat de KNVB op 24 april dat gjinien promovearret of degradearret.

KNVB: gjin oertsjûgjende mearderheid

By de rûnfraach stimden 16 klups foar promoasje en degradaasje, 9 klups tsjin en 9 wiene neutraal. It fuotbalbûn fûn dat der dêrmei gjin oertsjûgjende mearderheid om Cambuur en De Graafschap, dat twadde stie, promovearje te litten nei de earedifyzje.

Cambuur en De Graafschap lûke no juridysk mei-elkoar op. Se ha deselde advokaat yn de earm nommen, Dolf Segaar. Dy hie it leafst hân dat der in nije algemiene ledegearkomste komme soe, mar dy komt letter pas.

Binnen twa wiken útspraak

Yn it koart pleit bringe Cambuur en De Graafschap harren stânpunt nei foaren, dêrnei docht de KNVB itselde. De rjochter stelt fragen en fertelt hoe't dy tsjin de saak oansjocht. Ta beslút fertelt de rjochter wannear't er útspraak docht. Dat is yn alle gefallen binnen twa wiken.