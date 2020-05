LIVEBLOG: Minder as 600 pasjinten op IC; Cambuur nei koart pleit yn Utrecht

De Nederlânske sportwrâld makket him grutte soargen oer de ympakt fan de coronakrisis. Tsien persint fan de sportferienings fielt him by de sluting fan de sportakkomodaasje op koarte termyn (oant de simmer) yn syn fuortbestean bedrige. Dat is de wichtichste konklúzje dy't it Mulier Instituut lûkt út in ûndersyk dat útfierd is yn opdracht fan sportkoepel NOC*NSF.

Mocht de krisis langere tiid oanhâlde dan tinke sels fjouwer op de tsien sportferienings, troch ûnder mear it ferlies fan leden en ynkomsten, úteinlik te ûnder gean te sillen.

It ûndersyk waard útfierd yn de perioade fan 1 oant en mei 13 april. Sportferienings koene yn de enkête oanjaan mei hokker problemen en fraachstikken se wrakselje as gefolch fan de kabinetsmaatregels om it coronafirus te bestriden en yn hokker mjitte se stipe nedich hawwe soene om de krisis te oerlibjen. Der diene goed 3.200 sportklups mei oan it ûndersyk.

