LIVEBLOG: Gjin nije stjergefallen, tolve minsken op intensive care yn Fryslân

It binne ûnwisse tiden, foar elkenien. Mar foar wa't dan noch de diagnoaze kanker krijt, is it in ekstra swiere opjefte. Tine Terpsma fan Minnertsgea is 45 en hat te hearren krigen dat se boarstkanker hat. Tagelyk mei de lockdown is sy oan har behanneltrajekt begûn. En dat is dreech. Want gemo's kinne it ymmúnsysteem flink oantaaste en dus hawwe je mear kâns om corona te krijen. De kommende moannen bliuwt de húshâlding mei twa bern hoe dan ek yn thúsisolaasje.

Dat der no in lockdown is, is in foardiel: der komme net in soad minsken del en dat makket dat der minder kâns is om in firus op te rinnen. It neidiel is dat je je ferhaal net kwyt kinne. "Oars tref je noch wolris minsken by de winkel of it skoalplein, dat is no ek net sa. Ach, ek wol wer lekker rêstich, juh."

