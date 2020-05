LIVEBLOG: Corona-útbraak yn azc Snits; tolve minsken op intensive care yn Fryslân

Rekreaasjebedriuwen yn Noard-Nederlân fine it ûnakseptabel dat se oant 1 july noch foar in part tichtbliuwe moatte. Se hawwe har der hielendal op taret om iepen te gean en binne dêr ek hielendal klear foar, seit regiomanager Petra Ellens fan branche-organisaasje Hiswa-Rekron. De rekreaasjebedriuwen sizze dat se de romte ha en dat har mienskiplike sanitêr der ek geskikt foar is. It is net út te lizzen dat minsken wol manmachtich by grutte wenwarehuzen nei it húske gean, mar dat in gast op in camping dat net mei.

De organisaasje wiist der ek op dat de gasten fan de noardlike rekreaasjebedriuwen foar in grut part út it noarden sels komme. Dan wurdt der ek net in soad reizge en is it gefaar fan fersprieding fan it coronafirus ek minder grut. De Hiswa-Recron freget alle gemeentebestjoeren yn Fryslân om it regear dúdlik te meitsjen dat de rekreaasjesektor der klear foar is om wer iepen te gean.