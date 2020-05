Diks troch it stof by ôfskied: "Ik had wachtgeld meteen moeten weigeren"

"Ik wil de gebeurtenissen rondom mijn wachtgeld en verblijfskostenvergoeding nu hier bij mijn afscheid niet onbenoemd laten. Het is gelukkig duidelijk dat ik feitelijk recht had op beide, maar ik had het wachtgeld meteen moeten weigeren en de vergoeding eerder moeten stoppen. Dit zal ik mezelf nog lang verwijten, maar ik hoop dat de terugbetaling van beide hieraan letterlijk en figuurlijk iets vergoedt", skriuwt Diks yn de brief.

Diks joech earder al oan it jild werom te beteljen.

Keamerfoarsitter kritysk

Keamerfoarsitter Khadija Arib joech Diks by hat ôfskied in feech út de panne. "Je bent veel in het nieuws geweest en niet altijd positief. Dat was niet alleen vervelend voor jou, maar ook voor het aanzien van de Kamer", sei Arib.

Ek it tuskentiidske fertrek fan Diks bekoart Arib net. "Zeker in jouw geval. Je bent gekozen met voorkeursstemmen. Maar uiteindelijk maakt iedereen daarin zijn of haar eigen keuzes", sa sei de Keamerfoarsitter.