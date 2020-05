Kappers ha it alwer smoardrok: "Telefoon staat sinds gister roodgloeiend"

De kappers moatte har fansels wol hâlde oan de coronamaatregels en dus is der minder romte as normaal. "Op sommige dagen werken we hier met acht mensen en dat mag niet meer. Daarvoor is de ruimte te klein", seit De Groot. Har saak kin derom noch mar mei fjouwer kapsters tagelyk knippe. Om de drokte dochs op te fangen sille se faker en langer iepen wêze.

Trochdat minsken sa lang net nei de kapper koenen, hawwe guon sels de skierre of de tondeuse mar pakt. "Ik denk dat we leuke coronacoupes krijgen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel mooi dat mensen zichzelf nog wel hebben kunnen redden. Wij hebben ook nog wat kleurtjes verkocht, zodat mensen het zelf bij konden werken. We zullen zien wat we binnenkrijgen", seit De Groot. "Misschien hebben we wel wat meer tijd nodig voordat de boel weer hersteld is."