Friezinne om utens yn Kataloanië: "We meie 1 kilometer fan hûs fytse"

It moaie waar makket it wol oantrekliker om dochs ris bûten te sjen. "Myn bern ha no hast sân wiken binnen sitten en meie oant septimber net nei skoalle. Dan is it moai waar, je sjogge dy prachtige see dêr fierderop, mar it mei net. De strannen binne noch ticht, dêr stiet ek in soad plysje."

Yn fazen

Yn Spanje wurkje de ferskate regio's mei fazen. Regio's dêr't it better giet, kinne in faze omheech. "Guon dielen meie moandei nei faze 1, mar hjir yn Kataloanië binne in soad siken, dus hjir meie we dat noch net."

In pear saken binne wol iepen: kappers, supermerken en apoteken. "En meist op it stuit wol nei in restaurant om kofje of iten te heljen, mar meist der net sitte. Mar fan moandei ôf meie we miskien even op in terras sitte. Alles hinget ôf fan hoefolle minsken oft der op de intensive care lizze, hoefolle siken oft der binne."