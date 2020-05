Bewenners Talmahoeve tsjin Kommissaris Brok: "Wy wolle nei bûten!"

Kommissaris Brok snapt it wol dat de bewenners fan Talmahoeve stommegraach nei bûten wolle. Foar de meiwurkers fan Talmahoeve wie it lûd fan de bewenners net nij. "We hawwe hjir in iepen terras, mei dêrnjonken in fytspaad. As we it loslitte, ha je de kâns dat der fuortendaliks in hiel soad kontakt ûntstiet", fertelt Aukje Bosma fan Talmahoeve. "Op Keningsdei hat Syb van der Ploeg hjir noch spile. Dêr kaam hûndert man publyk op ôf. Dêr kinne de bewenners net tusken stean."

De bewenners folgen it konsert op Keningsdei en ek de besite fan de Kommissaris fan de Kening yn de mienskiplike romte.