Sportskoallen en wellness-sintra noch moannen ticht: "Het is onbegrijpelijk"

Ek sportskoallen moatte noch lang wachtsje oant se wer gasten ûntfange kinne. Wylst by Health Center Plantinga yn de Westereen alles yn it wurk setten is om oardel meter-proof te wurden. Oer de hiele flier binne linten plakt dy't oanjouwe hoe ticht je by inoar komme meie en fitness-apparaten binne fierder út elkoar set.

"Wy wienen der echt fanút gien dat we ynkoarten wer los koene. Ik tink ek echt dat dat wol mooglik is", fertelt Klaas de Bruin, ien fan de eigeners. De Bruin hat noch gelok dat er efter de sportskoalle noch in grut gersfjild hat. Dêr waarden al lessen oan bern jûn en fan moandei ôf meie der ek wer lessen jûn wurde oan folwoeksenen. Dat helpt in bytsje, mar it is eins net genôch: "We rêde it wol op, mar dit moat net te lang mear duorje."