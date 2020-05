Flink wat maatregels, mar golfers binne nije wike wer wolkom yn Beetstersweach

Dochs is de Golfclub Lauswolt ek al taret op in weriepening fan harren klupgebou. It terras is bygelyks grutter makke en tafels en stuollen stean fier útinoar. Grutste betingst is dat der tastimming komt fan de gemeente dêr't de golfbaan yn leit. Yn Beetstersweach is dat de gemeente Opsterlân.

Nettsjinsteande it feit dat de golfers fan takom wike ôf it gers wer op kinne is der ek noch teloarstelling. Mids maaie stie de 'Lauswolt Open' op de kalinder. "Dat koe fansels net, want dêr komme in hiel soad minsken op ôf", seit bestjoerslid Jan Klaver. "De hûndert bêste spilers fan ús lân komme dan hjirhinne. Wy ha noch besocht it út te stellen, mar dat koe net", fertelt Klaver.