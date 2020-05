Cambuur-direkteur: koart pleit is de wedstriid fan it jier

Neffens De Graaf is it koart pleit it iennichste dêr't se by de klup mei dwaande binne. Cambuur stie boppe-oan yn de earste difyzje, mar de KNVB hat besletten dat der fanwege de coronakrisis gjinien promovearret of degradearret.

Cambuur wol dat beslút toetse litte troch de rjochter, omdat it beslút net neffens de regleminten wêze soe. De klup hat it koart pleit oanspand mei De Graafschap. Dy klup stiet twadde. Beide klups wurde yn de rjochtseal fertsjintwurdige troch Dolf Segaar. Dy hie it leafst hân dat der in nije algemiene ledegearkomste komme soe, mar dat komt letter pas.