See-earnen yn De Alde Feanen pearje wol, mar briede net foar de kamera

Is it teloarstellend dat de see-earnen in plak sûnder kamera útsocht ha? "Tuerlik, we hiene der graach in kamera by ha wold. Mar de natuer lit him net twinge. En ik fyn it ek wol in bytsje moai, dat dy bisten tinke: 'ja minsken, dat ha jim moai betocht, mar we dogge it lekker oars'."

Takom jier wer?

Oft der takom jier wer kamera's yn De Alde Feanen hingje, is noch even ôfwachtsjen. Dijkstra: "We ha it der wol even oer hân, oft it ek mooglik is om in kamera by dat nije nêst te krijen. It is technysk sjoen wol hiel yngewikkeld. As it in bytsje kin, dan besykje we it wol. Mar je moatte neat fersteure, see-earnen binne dêr wol in bytsje gefoelich foar."

Briedsukses is it wichtichste

Al mei al is Dijkstra tefreden oer de bylden dy't de lêste tiid fêstlein binne. "It is skitterjend wat je sjogge. De mûzefalk komt del, de swarte krie, kersebiters, de nylgoes, de stienmurd. It wie in hiel dynamyske perioade. It briedsukses koene je dan net sjen, mar dat der sukses wie, is foar ús fûgelleafhawwers it belangrykste."