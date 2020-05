Kafee-eigener: "Kinst minsken net de hiele jûn op in kruk sitte litte"

Lyts kafee sit gau 'fol'

Der meie net mear as tritich gasten yn it kafee sitte. De lytse kroechje yn de Doelestege komme dêr fanwege de ûndelinge ôfstân net iens oan ta. Foar harren is de situaasje hielendal dreech, seit Eijer. As dy in pear minsken talitte, sitte se samar 'fol'. Fertsjinne wurdt der no noch neat of net folle, mar Eijer is bliid mei it twadde helppakket dat it kabinet woansdei op de parsekonferinsje oankundige.