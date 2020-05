Fiif Ljouwerters oanholden om drugshannel

De saak kaam oan it rôljen nei't de plysje klachten krigen hie oer drugshannel op ferskate plakken yn Ljouwert. Dêrop is de plysje úteinset mei in ûndersyk en ha se ynfallen dien yn fjouwer wenningen yn de Schepenbuurt en de Vrijheidswijk en yn in winkel oan de Tuinen. By dy ynfallen ha se de fiif manlju oanholden.

Njonken it jild hat de plysje ek telefoans, kompjûters, administraasje en drugs yn beslach nommen. De fiif fertochten sitte noch fêst. Sy meie allinnich kontakt ha mei harren advokaat.