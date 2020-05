Foarsitter SC Hearrenfean: noch trije moannen folhâlde kin, oardel jier wurdt dreech

Roozemond skrok der sels ek fan, doe't Hugo de Jonge tongersdei bekend makke dat festivals en oare eveneminten mei in soad publyk net trochgean kinne, salang't der gjin faksin is. "We zijn wel wat gewend inmiddels", seit Roozemond, "maar dit is wel een heel aparte wending. Geheel zonder publiek spelen is wel iets anders dan publiek op anderhalve meter afstand van elkaar of publiek met mondkapjes. Als dat te lang duurt, valt de basis onder veel sectoren, waaronder de voetbalbranche, geheel weg."

Hiel kreatyf wêze

Want fuotbalklups as Hearrenfean binne foar mear as de helte fan de ynkomsten ôfhinklik fan it publyk. "Dat is ons bestaansmodel. Meer dan de helft van het budget komt uit seizoenskaarten, sponsordeals met skyboxen, enzovoort. We moeten nu wel heel creatief zijn, dit wordt heel moeilijk."

Dochs begjint Hearrenfean takom wike mei de seizoenskaartekampanje foar kommend seizoen. "Want we gaan ervan uit dat er op termijn weer supporters naar SC Heerenveen komen kijken." De fraach is allinnich: wannear dan? Dat is noch net dúdlik. "En dat maakt het extra moeilijk."