Fuortset ûnderwiis begjin juny wer los: "It wurdt net wer sa't it wie"

Der binne noch in soad fragen dus, hoe't jim it ha moatte.

"Ja, dy fragen binne der al langer, mar we ha noch net alle antwurden. We ha de lêste tiid it ôfstânsûnderwiis foarmjûn, dat bliuwt tink ik wol in ûnderdiel fan it ûnderwiis. We geane echt net werom nei hoe't it allegear wie. It sil in miks wurde. Mar wat betsjut it foar de skoalgebouwen, de ynrjochting? Dat is noch net allegear dúdlik."

Wêrom soene je net werom kinne nei hoe't it wie, as der ienkear in faksin is?

"We ha yn dizze trije moannen in hiel soad leard. Sa is it net altyd nedich om mei 30 bern yn de klasse te sitten. Dat wie op in hiel soad plakken ek al net mear sa. Mar ôfstânsûnderwiis kin hiel effektyf wêze. Wêrom soene we dat dan los litte? Dan jouwe we mear omtinken oan it sosjale aspekt."

Yn it basisûnderwiis is net elk like gelokkich mei it iepengean fan de skoallen. Hoe sit dat by jim?

"Dat jildt hjir krekt sa. Salang't der noch gjin faksin is en noch net alle bedrigingen fuort binne, bliuwe der minsken dy't noch wol eangsten ha. Dat sil in lyts groepke wêze nei juny, de measten sille wol fertrouwen ha. De lûden dy't we oant no ta hearre is dat minsken wol oan it wurk geane. Nar der sitte altyd guon by mei twivels."