LIJST058: 'Hierders kultureel brûsplak Ljouwert yn de problemen troch btw-skeel'

De gemeente stuts in jier lyn 1,6 miljoen euro oan it gebou dêr't earder de legere technyske skoalle yn siet. It gebou is opknapt, sadat keunstners der wurkje koene.

Nei't de gemeente it jild deryn stutsen hie, gong de hier omheech. Dêrtroch ferlieten trettjin keunstners harren atelier dêr.