Fryske musea wer iepen yn juny, nije regels lykje op dy fan winkels

De musea yn Fryslân binne op 1 juny klear om mei oanpassingen wer publyk te ûntfangen. Dat is de fêste oertsjûging fan Mirjam Pragt, direkteur fan de Museumfederaasje Fryslân dêr't 74 musea by oansletten binne. "Ik ben zo blij, dat we weer open kunnen."