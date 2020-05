Eelke Bakker (109), âldste man fan de Benelúks, ferstoarn

Bakker waard op 28 july 1910 berne yn Ballum op It Amelân. Omdat dêr net folle wurk wie, ferhuze er op syn 18e nei de fêste wâl. Hy kaam yn Eanjum by in boer oan it wurk en letter ek in Mitselwier. Dêrnei hat er jierrenlang by Rykswettersteat wurke.

Hy troude yn Mitselwier mei Bauktje Sonnema en mei har krige er fjouwer bern: trije soannen en in dochter. Syn frou stoar yn 2007. Sûnt juny 2017 wie Bakker de âldste man fan Nederlân en sûnt 2018 fan de Benelúks. Bakker wenne noch selsstannich yn Dokkum.

De famylje hat in digitaal kondoleânseregister iepene, wêr't minsken in boadskip efterlitte kinne.