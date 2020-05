LIVEBLOG: Gjin nije coronastjergefallen; oantal IC-pasjinten ûnder de 600

Gemeenten moatte goede ôfspraken mei alle sektoaren meitsje oer hoe't se sa folle mooglik wer iepen kinne en besjen wat der gebeure moat as it net goed giet. Dat is de útkomst fan in oerlis dy't de boargemasters fan alle Fryske gemeenten tongersdei hân ha.

Dat oerlis komt nei de ferromming fan de coronamaatregels, sa't premier Rutte dy oankundige. "Het belangrijkste is dat er nu meer open kan", seit Sybrand Buma, boargemaster fan Ljouwert en foarsitter fan de Veiligheidsregio Fryslân. "En het kan ook allemaal iets sneller open dan we eerst verwachtten. Er is nog veel te wensen over, maar de richting waar we opgaan is heel gunstig."

Net alles moat aanst ôfhingje fan de hanthavening, seit Buma. Minsken moatte foaral sels ferantwurdlikheidsbesef ha. "Dus thuisblijven bij klachten, niet de drukte opzoeken, afstand houden. Als mensen dat doen, dan komen we er. Als we het alleen van de handhaving moeten hebben, dan is er nooit genoeg om alles te kunnen handhaven."

