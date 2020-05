LIVEBLOG: Festivals moatte wachtsje: "Een jaar of langer is heel reëel"

Wolwêzenorganisaasje KEaRN krijt in bydrage fan 10.000 euro fan it Oranje Fonds foar de 'Berne Bag', mei dêryn materialen om te boartsjen en te nifeljen. De Berne Bag is troch KEaRN ûntwikkele foar bern yn Achtkarspelen en Tysjerksteradiel, dy't neffens harren yn dizze coronatiid wol wat ekstra's fertsjinje. Om't alles no oars is as oars wolle se de bern in hert ûnder de riem stekke.

Inisjatyfnimmer is Alie Klompmakker jongereinwurker by KEaRN: "Er is een grote groep kinderen die het thuis niet ruim heeft. Juist die kinderen willen we met deze Berne Bag laten weten dat we aan ze denken. Een klein lichtpuntje in de coronatijd!" Mei de bydrage fan it Oranje Fonds koenee yn totaal 1.000 tassen folle wurde. Tongersdei set it rûnbringen fan de tassen útein.