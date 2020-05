Kapper Kingma hopet op ferantwurdlikens fan klanten

Sân wiken hat Kingma syn kapsalon yn de wyk Westeinde yn Ljouwert al ticht. Tegearre mei syn frou runt hy de saak al 34 jier, mar dit hat hy noch nea meimakke. "In het begin hadden we er nog wel begrip voor dat we de kapperszaak moesten sluiten, maar later vond ik het moeilijker. Hier op het parkeerterrein zag ik allemaal auto's met mensen die met z'n allen de supermarkt in doken, terwijl wij voorzorgsmaatregelen hadden genomen die we niet mochten gebruiken omdat we niet open mochten."

Maatregels

No is Kingma bliid dat se wer los kinne, al is it mei spesiale maatregels, "We hebben speciale wanden tussen de stoelen gezet, en we knippen minder klanten. Die moeten allemaal op afspraak komen en als ze zich niet lekker voelen, moeten ze thuis blijven. Ik hoop dat klanten zelf die verantwoordelijkheid nemen." Ek hat Kingma ûntsmettingsmiddels ynslein om nei elke knipbeurt de saak wer skjin te meitsjen.

Kingma hat ek mûlkapkes oanskaft mar dy binne net ferplichte. "Nee, dat hoeft niet maar als klanten zich daar veiliger bij voelen, dan liggen ze bij ons klaar. Ook voor ons personeel trouwens, als die prettiger werkt met een mondkapje." Nije wike iepenet Kingma de doarren. "It giet oan, ik denk dat alle kappers in Friesland blij zijn."