Anne Hettinga wol foarkomme dat 'tefolle reizgers' yn bus of trein stappe

Arriva is foarearst net fan doel om dielen fan treinen en bussen ôf te sluten om sa it tal reizgers te beheinen. Wol komme der spesjale rinrûten en foarsjenningen yn trein- en busstasjons om derfoar te soargjen dat de reizgers dêr net tichter byinoar hoege te kommen as de ôfprate oardel meter. Yn trein of bus is dat net te dwaan, en dêrom wurdt it gebrûk fan in mûlkapke foarearst ferplichte yn it iepenbier ferfier. "Dêr sille wy ek op hanthavenje, rekkenje dêr mar op." Foar de eigen meiwurkers hat it bedriuw foldwaande mûlkapkes op foarried. De reizgers moatte sels in mûlkapje keapje of meitsje. In sjaal of holledoekje brûke as alternatyf is net tastien.