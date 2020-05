De plysje fan Harns krige woansdeitemiddei in melding oer in ynsidint oan de Jan Rudolf Thorbeckestrjitte. Yn de wente stie in persoan mei in mes in oar te bedriigjen. De wykaginten fan Harns hawwe de persoan oanhâlden en oerbrocht nei Ljouwert. Dêr wurdt fierder ûndersyk dien nei it ynsidint en de fertochte.