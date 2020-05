"Moai dat coronamaatregels rommer wurde mar hâld ôfstân, want it firus is net fuort'

Christel Koning fan restaurant Hof van de Koning op It Hearrenfean is reedlik postyf. Se is bliid mei de ferromming, mar hat muoite mei it getal fan maksimaal tritich minsken ynklusyf meiwurkers yn de saak. Yn it foar reservearje en freegje nei de sûnens fan de gasten docht se graach. Fierders is se bliid mei it twadde stipepakket dat der komt. Dat is hurd nedich foar de hoareka.

No't fol ynset wurde moat op oardel meter ôfstân, moatte der wol dingen feroarje, seit Kleinhuis fan de Veiligheidsregio. Sa moatte de terrassen grutter wurde. "Sa't it no is, kin it net. Ek op campings moat der goed om tocht wurde dat minsken oardel meter ôfstân oanhâlde."