Ferromming fan coronamaatregels: dit is it stappeplan fan it kabinet foar de simmer

Neffens premier Rutte leit de earste útbraak efter ús, om't de sikehûssifers al in pear wiken ferbetterje. Mar, sa seit er: "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. Dat is de winstwaarschuwing voor alles wat wij vandaag zeggen. We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich aan de regels blijft houden."

Stribjen: eltsenien teste

Minister De Jonge hat oanjûn dat it stribjen is dat eltsenien mei klachten fan 1 juny ôf test wurde kin op it coronafirus. No wurdt dat dien by âlderein mei klachten, soarchmeiwurkers, jongereintrainers, leararen en meiwurkers op de berne-opfang. Nei 1 maaie moatte dat ek minsken mei kontaktberoppen wurde, en nei 18 maaie mantelsoargers, meiwurkers yn it iepenbier ferfier, plysje, maresjaussee en oare hanthavers.

Besite ferpleechhuzen

It ferbod op besite yn de ferpleechhuzen moat stap foar stap wer ferromme wurde, seit minister De Jonge. "Om het medisch noodzakelijke beter met het menselijke te verenigen. Want ook de kwaliteit van leven doet er toe." Hy seit wol it bedachtsum te dwaan. "Vanaf aanstaande maandag beginnen we langzaam op een beperkt aantal locaties."