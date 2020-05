Soarchsintrum Het Bildt ferwachtet noch gjin ferromming fan de coronamaatregels

De situaasje fan no is swier foar de bewenners fan soarchhûs De Beuckelaer yn Sint-Anne, seit Tadema. "Foar de minsken is it fansels wol wrang, want dy sjogge wol langhalzjend út nei it kontakt mei de neisten. Der binne best skrinende situaasjes, dat der famyljeleed is en je inoar graach efkes moetsje wolle en somtiden binne der omstannichheden dat de bern ûngemak krije en de âlden hjir sitte."

Ek foar de meiwurkers is it in swiere tiid. "It personiel sit yn deselde situaasje, sy krije alle fragen earst en moatte dêr ek in antwurd op formulearje, dêr't sy sels miskien net foar kieze. Psychysk docht dat wol wat mei ús personiel", seit Tadema.