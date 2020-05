Omrop TIP: Ekstra Fryslân Hjoed mei de earste Fryske reaksjes op parsekonferinsje Rutte

Omrop Fryslân hat dizze woansdei om 19.00 oere in ekstra edysje fan Fryslân Hjoed. We stjoere de parsekonferinsje fan premier Rutte út en prate oanslutend mei Wim Kleinhuis, direkteur fan Veiligheidsregio Fryslân. Yn de parsekonferinsje wurdt nei alle gedachten dúdlik oft de maatregels foar kontaktberoppen, lykas kappers, ferromme wurde kinne of net.