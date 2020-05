LIVE: Ekstra 'Fryslân Hjoed' mei corona-parsekonferinsje en de earste reaksjes

Om 18.58 oere is der by Omrop Fryslân in ekstra útstjoering te sjen fan Fryslân Hjoed. Dêryn is de parsekonferinsje te folgjen fan it kabinet oer it coronafirus mei dêrnei de earste reaksjes út Fryslân. Dit is live te sjen op telefyzje, radio en ynternet. Wy prate oanslutend mei Wim Kleinhuis, direkteur fan Veiligheidsregio Fryslân. Yn de parsekonferinsje wurdt nei alle gedachten dúdlik oft guon coronamaatregels ferromme wurde of net.