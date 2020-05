Jan Ketelaar sit fêst yn Italië: "Krekt as libbest yn in frjemde dream"

It is in nuvere gewaarwurding, seit Ketelaar. "It is krekt as libbest yn in hiel frjemde dream. Yn dit doarpke ek, dan sjoch ik in hiel soad minsken rinnen mei mûlkapkes foar."

Omsette yn enerzjy

Hoewol't er syn thús wol mist, wit hy him ek wol te fermeitsjen. "As ik net oan thús tink, ha ik de tiid fan myn libben. Ik kin hjir alle kanten út en it is net te leauwen hoe moai it hjir is. Wy hawwe in winkeltsje yn it doarp wêr't ik boadskippen dwaan kin."

It fertriet en de lilkens besiket hy lykwols om te setten yn enerzjy. Sa is hy begûn mei houtbewurkjen yn stee fan syn gewoane wurk mei metaal.