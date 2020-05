Nepskaal en muzyk: fans stypje Cambuur

Sjonger Frans van den Borg makke ek in nûmer om de klup te stypjen, mei in krekt wat oare boadskip. 'We worden genaaid', hyt it nûmer. "Iedereen voelt dat zo, het liedje is op de wijze van Whatever you want van Status Quo, dat geeft dat gevoel ook weer. Cambuur leeft verschrikkelijk en ze hebben het zo goed gedaan dit jaar. En dan in één keer wordt dat weggevaagd door Gudde, dat vind ik onrecht."

Van den Borg kaam op it idee nei oanlieding fan opmerkings fan fuotbalanalist Johan Derksen. "Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar ik was toch wel een beetje 'getriggerd' door Johan Derksen, die was zo negatief en het was zo'n teleurstelling voor zoveel mensen. Ik dacht daar moet ik toch wat mee doen."