Mear as 400 akteurs op online audysje foar musical De Tocht

"Wy hiene wol ferwachte dat der in soad akteurs entûsjast wêze soene foar in rol yn De Tocht, mar wy binne foaral ûnder de yndruk fan it hege nivo fan de ynstjoeringen", seit regisseur Tjerk Kooistra. "It pikefel stiet hast altyd op de earmen by it besjen fan de filmkes. De audysjes komme út alle provinsjes, fan regionale helden oant winners fan ynternasjonale Musical Awards. It is krekt in snobbersguodwinkel foar ús as kreatyf team."

Haadrollen

Foar de haadrollen ha 110 minsken in fideo makke dêr't se in ferske yn sjonge. Op basis dêrfan wurdt in seleksje makke foar de folgjende ronde. De organisaasje wol dizze ronde wol it leafst fysyk by inoar komme.

"Het online auditeren is een uitkomst in deze gekke tijd, maar uiteindelijk wil je de energie ook live voelen. Dus we denken nu al na, hoe we de audities op locatie in juni, op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden", seit kreatyf produsinte Madelène van Beuzekom.