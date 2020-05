Piet Postma makket boek oer 160 gevelstiennen fan Frjentsjer

"Froeger wiene der gjin hûsnûmers, dus joegen minsken dy't wat jild hiene it hûs wat mear cachet troch der in stien yn te pleatsen. En dat joech soms ek de betsjutting fan it berop, as der in herberch of in kapper siet", fertelt Postma. It gebrûk stamt út de 16e oant 18e iuw.