Fideodeiboek fan twa vloggers: "Ik ga haar verrassen met het nummer Nina Bobo"

Se wie earst wat senuweftich, mar dêrnei fûn se it prachtich: frou Kannegieter, ynwenner fan soarchsintrum De Herbergier yn Harns, krige in privee-optreden fan Sander Metz. Hy song it ferske 'Nina Bobo', har favorite ferske dat se song mei har man. It momint waard fêstlein yn in vlog troch Sander Metz en Ans Visser fan De Herbergier.