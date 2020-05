LIVEBLOG: Yn totaal 524 besmettingen, 63 pasjinten ferstoarn yn Fryslân

Bertha Elzinga fan Nij Beets hat in praktyk yn akupunktuer. Se is fan 16 maart ôf al ticht, "It is net dúdlik wannear't we wer oan de gong kinne. Ik wol graach wer oan de slach. Ik ha it moaiste berop fan de wrâld."

Se komt net yn de beneaming foar de regeling fan it Ryk foar 4.000 euro, troch tal fan betingsten. "De gemeentlike regeling oanfraach leit der noch." Se hat dus al in skoft gjin ynkomsten mear. "Mar myn man hat in ynkommen en ik mei wol in stikje bôle mei-ite."

En, hoe is it mei jo? Belje nei 058 299 78 66 of lit in berjochstje achter yn de Omrop app.