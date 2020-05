LIVEBLOG: Yn Fryslân totaal 521 besmettingen en 63 minsken ferstoarn

Fan 6.00 oant en mei 9.00 oere kinne jo ús op de radio harkje nei Fryslân fan 'e moarn, presintearre troch Hans Koster. Yn it programma is der omtinken foar ferskate ûnderwerpen dy't mei it coronafirus te krijen hawwe. Sa binne wy by in bernedeiferbliuw yn Ljouwert dat ynkoarten de doarren wer iepenje sil. Mar kinne je wol 1,5 meter ôfstân hâlde mei lytse bern? De lieding hat benammen regels foar de folwoeksenen opsteld.

Fierder soe de BinckBank Tour dit jier yn Dokkum úteinsette, mar fanwegen it coronafirus is dat plan fan de baan. Wy prate mei sportwethâlder Pytsje de Graaf oer de fytstocht. It coronafirus hat net allinne ynfloed op it hurdfytsen, mar ek op de topsport yn tennis. Dêroer prate wy mei proftennisser Sander Arends fan Ljouwert.

In restauranteigener fan Wolvegea hat in Drive-thru Foodtruckfestival opset fanwegen de coronakrisis. En as lêste hawwe wy kontakt mei in frachtweinsjauffeur, om't it hieltyd wer drokker op de diken liket.