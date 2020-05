Camping De Bosrand yn Aldemardum hat eigen sanitêr by de plakken en dat lûkt gasten

"Wy ha in oantal jierren lyn besletten te ynvestearjen yn eigen sanitêr by plakken. Minsken wolle lúkse", seit Anneke van der Veen. Sy hat mei har man Sjouke de camping yn Aldemardum. "Thús wenje je ek net mear as yn de jierren 60, dus mei it ek fansels." Dy ynvestearring fan doe docht no fertuten. Ut it hiele lân wei komme minsken mei de caravan nei de camping ta.

In heit stiet mei twa soannen de ôfwask te dwaan. Op de eftergrûn yn in lyts hokje njonken de caravan kinne je hearre dat mem ûnder de dûs stiet. "It is hearlik om der efkes út te wêzen. En it is fantastysk dat we hjir alles by de hân hawwe", seit de heit. De teedoek komt wer yn de hân om it lêste bytsje ôf te drûgjen.

"Doe't alles begûn reinde it earst ôfsizzingen," seit Anneke van der Veen. "We krigen telefoan fan in gast dy't by de grins stie en weromstjoerd waard."

It binne de Dútsers dy't meastentiids de lúksere chalets hiere. It gat yn de reservearringen waard al gau opfolle: "Fan moarns healwei achten ôf oant jûns healwei alven bin ik dwaande mei it beäntwurdzjen fan fragen en it meitsjen fan reservearringen. De Dútsers komme graach, mar boeke no foar letter dit jier."