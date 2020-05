Cambuursupporters fiere woansdei opnij aksje foar harren fuotbalklup

Earstedifyzjeklups SC Cambuur en De Graafschap binne in spoedproseduere start om dochs noch promoasje nei de earedifyzje ôf te twingen. Dy tsjinnet kommende freed yn rjochtbank Midden-Nederlân yn Utrecht. De Cambuursupporters sjogge mei spanning nei it koart pleit en hoopje dat harren klup dochs noch promovearje kin.

Ofrûne freed fierden de supporters ek aksje. Minsken mochten mei de auto troch it stadion ride, as se in donaasje diene foar de jurydyske kosten, dy't de striid om promoasje nei de earedivyzje mei him meibringt. Minsken dy't in donaasje diene, krigen dêr in sticker foar. "Cambuur komt eraan", stie derop. De aksje smiet goed 45.000 euro op.