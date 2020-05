"Jansje en Benjamin zitten nog altijd in mijn gedachten"

It is in in ferhaal dat Annie Visser fan Harns altyd bybleaun is. Sy wenne as bern tichtby de famylje Pais: de iene húshâlding wenne op de Harnzer Noarderhaven, it oare op de Suderhaven.

"Het was een fijn gezin", seit Visser oer de famylje fan Jansje en Benjamin. Op it momint fan de foto, wiene de bern 10 en 8 jier âld. "Het was hetzelfde gezin als dat van ons."

Visser wit har it grutte hûs fan de famylje Pais ek noch altiten foar de geast te heljen. Sa fertelt sy oer de wurkpleats fan de famylje Pais: in prachtich plak foar de bern om te boartsjen. Yn de oarlochsjierren wie de heit fan Jansje en Benjamin dêr al net mear oan it wurk: dat waard troch de besetters ferbean.